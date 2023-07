IPCA-15 pode aumentar marginalmente apostas em corte inicial de 0,5pp da Selic, avalia XP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 12:34 Compartilhe

A composição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de julho de maneira geral não trouxe surpresas em relação ao esperado, com alívio em serviços e núcleos. A avaliação é do economista da XP Investimentos Alexandre Maluf.

O economista destaca, em relatório, que a média dos núcleos e os serviços apresentaram uma melhora inequívoca nesta leitura, o que pode aumentar marginalmente as apostas em um corte inicial da Selic de 0,50 ponto porcentual na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom).

“No entanto, as variações ainda salgadas em 12 meses da média dos núcleos (5,5%) e dos serviços subjacentes (5,9%), aliada ao discurso recente dos membros do Copom, corroboram nossa visão de corte de 0,25 ponto em agosto”, emenda.

O IPCA-15 de julho recuou 0,07% em julho, além da contração indicada pela mediana do Projeções Broadcast, de 0,03%. A projeção da XP era de queda de 0,05%. A corretora manteve as projeções de alta de 4,7% para o IPCA em 2023 e de 4,1% em 2024.

