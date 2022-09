IPC-S sobe no Rio e reduz deflação em 6 capitais no fechamento de agosto, diz FGV

admin3 02/09/2022 - 9:04 Compartilhe

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu no Rio de Janeiro (-0,54% para 0,01%) e teve alívio da deflação em outras seis capitais pesquisadas no fechamento de agosto, na comparação com a terceira quadrissemana do mês, informou na manhã desta sexta-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na mesma base, o índice recuou de -0,95% para -0,57%. A FGV apurou redução da deflação em Brasília (-1,56% para -0,63%), Salvador (-0,94% para -0,34%), Belo Horizonte (-1,30% para -0,92%), Recife (-1,67% para -1,30%), Porto Alegre (-1,00% para -0,76%) e São Paulo (-0,62% para -0,45%).