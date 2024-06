IPC-S pode ter alta em torno de 0,7% em junho, por Alimentação, projeta FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 12:13 Para compartilhar:

Após encerrar maio com alta de 0,53%, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) pode acelerar em torno de 0,7% em junho, projeta o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV), André Braz. No mês, o grupo Alimentação deve ser a principal fonte de pressão inflacionária, como reflexo dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

A Alimentação, afirma Braz, já mostrou uma influência das enchentes na reta final de maio, ao acelerar de 0,63% para 0,72% entre a terceira e a quarta quadrissemana. “Esse deve ser o tom de junho, com uma inflação menos espalhada entre os grupos e mais concentrada em alimentos”, salienta.

Entre os alimentos que devem pressionar o índice nesta leitura, o economista destaca arroz, batata, leite longa vida, tomate e frango.