IPC-S arrefece em três das sete capitais pesquisadas no encerramento de agosto, diz FGV

Estadão Conteúdo 04/09/2023 - 8:28

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) arrefeceu em três das sete capitais pesquisadas no encerramento de agosto, informou nesta segunda-feira, 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na passagem da terceira quadrissemana para o fechamento do mês, o índice passou de queda de 0,18% para recuo de 0,22%. A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (-0,21% para -0,41%). Em seguida, aparecem São Paulo (-0,25% para -0,41%) e Salvador (-0,02% para -0,14%). Por outro lado, houve aceleração em Belo Horizonte (-0,61% para -0,42%); Rio de Janeiro (-0,08% para 0,10%); Porto Alegre (0,02% para 0,07%) e Recife (-0,14% para -0,10%).

