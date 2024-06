IPC-S arrefece a 0,45% na 3ª quadrissemana de junho, após alta de 0,57% na 2ª prévia, diz FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 8:25 Para compartilhar:

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), da Fundação Getulio Vargas (FGV), arrefeceu de 0,57% para 0,45% entre a segunda e a terceira quadrissemana de junho. No acumulado em 12 meses, a variação passou de 3,99% para 3,87% no período.

Houve nesta leitura desaceleração em seis das oito classes de despesas que compõem o indicador, com destaque para Educação, leitura e recreação (0,07% para -0,32%), puxado por passagem aérea (0,32% para -2,05%).

Também arrefeceram Habitação (0,48% para 0,33%), Transportes (0,36% para 0,21%), Alimentação (1,14% para 1,01%), Comunicação (0,32% para 0,08%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,73% para 0,67%).

Na outra ponta, registraram acréscimo Vestuário (-0,07% para 0,42%) e Despesas Diversas (0,51% para 0,62%).

Influências

As maiores influências para baixo no IPC-S da terceira quadrissemana do mês partiram de passagem aérea (0,32% para -2,05%), banana-prata (-8,96% para -7,33%), mamão papaya (-4,70% para -8,94%), transporte por aplicativo (1,06% para -4,44%) e laranja-pera (-6,02% para -6,45%).

Já as maiores influências positivas vieram de batata-inglesa (25,35% para 21,41%), leite tipo longa vida (7,89% para 9,63%), taxa de água e esgoto residencial (2,17% para 1,83%), gasolina (0,76% para 0,55%) e serviços bancários (0,73% para 1,05%).