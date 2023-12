IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de dezembro, diz FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 8:17 Para compartilhar:

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou aceleração em seis das sete capitais pesquisadas entre o encerramento de novembro e a primeira quadrissemana de dezembro, informou na manhã desta segunda-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, a variação do índice passou de 0,27% para 0,33%. O avanço mais significativo entre as capitais aconteceu em Brasília (0,16% para 0,45%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,38% para 0,59%); Belo Horizonte (0,25% para 0,35%): Recife (-0,29% para -0,25%); Salvador (0,0% para 0,02%) e Rio de Janeiro (0,56% para 0,57%). São Paulo foi a única das capitais que registrou desaceleração (0,35% para 0,28%), segundo a FGV.

