IPC-S acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV no fechamento de junho

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no fechamento de junho, na comparação com a terceira quadrissemana do mês, informou nesta sexta-feira (2) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S fechou junho com alta de 0,64%, após 0,81% em maio e 0,57% na terceira quadrissemana. A alta acumulada nos 12 meses até junho é de 8,29%, maior do que os 7,98% ocorridos nos 12 meses até maio.

As acelerações mais significativas no IPC-S Capitais foram registradas em Belo Horizonte, onde a inflação saltou de 0,25% para 0,47% da terceira para a quarta quadrissemana, e em Brasília, cuja taxa chegou a 0,79%, após 0,48% na leitura anterior.

Recife (0,54% para 0,67%), Rio de Janeiro (0,43% para 0,67%) e São Paulo (0,72% para 0,74%) também apresentaram avanço da inflação no encerramento de junho. Já Porto Alegre (0,51% para 0,43%) e Salvador (0,81% para 0,70%) arrefeceram entre a terceira e a quarta quadrissemanas, de acordo com a FGV.

