IPC-Fipe sobe 0,62% em março e acumula inflação de 4,89% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,62% em março, acelerando frente ao avanço de 0,51% de fevereiro, mas mostrando arrefecimento em relação ao ganho de 0,79% observado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 2.

O resultado de março ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,48% a 0,66%, mas levemente abaixo da mediana, de +0,63%.

No primeiro trimestre, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,37%. Nos 12 meses até março, a alta do índice foi de 4,89%, praticamente em linha com a mediana das projeções, de 4,88%.

No terceiro mês de 2025, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,39% em fevereiro a 1,14% em março), Alimentação (de 0,43% a 1,44%), Saúde (de 0,20% a 0,29%) e Educação (de -0,06% a 0,00%).

Por outro lado, as três demais categorias passaram de inflação para deflação entre fevereiro e março: Transportes (de 1,66% a -0,08%), Despesas Pessoais (de 0,20% a -0,60%) e Vestuário (de 0,04% a -0,19%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em março:

– Habitação: 1,14%

– Alimentação: 1,44%

– Transportes: -0,08%

– Despesas Pessoais: -0,60%

– Saúde: 0,29%

– Vestuário: -0,19%

– Educação: 0,00%

– Índice Geral: 0,62%