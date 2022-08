IPC-Fipe desacelera alta a 0,16% em julho com queda em custos de transportes

SÃO PAULO (Reuters) – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou a alta a 0,16% em julho, depois de avançar 0,28% em junho, com queda nos custos de transportes.







Os dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostram que os preços de Transportes recuaram 2,7% no mês, depois de uma queda de 0,25% no mês anterior.

O resultado se dá na esteira de medidas do governo para reduzir a inflação elevada este ano, como a lei que estabelece um teto para as alíquotas de ICMS sobre os setores de combustíveis, gás, energia, comunicações e transporte coletivo.

Por outro lado, o grupo que exerceu o maior peso no índice do mês foi Alimentação, com alta de 0,95%, ante avanço de 0,93% em junho.

Os custos de Habitação ainda deixaram para trás a queda de 0,57% registrada em junho e passaram a subir 0,37% em julho.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

(POr Camila Moreira)