Ipatinga acerta a contratação de MC Negão da BL

Nesta sexta-feira, o Ipatinga oficializou a contratação do cantor MC Negão do BL. O anúncio foi feito pelo clube mineiro e pelo próprio músico, que comemorou o acerto e mandou uma mensagem para a mãe. Abaixo, confira a publicação:

– Essa minha vitória é para todos, principalmente para aqueles que me chamavam de bandido, para aqueles que falavam que eu iria morrer cedinho tentando me abalar, falavam alto para minha mãe poder escutar. Varias vezes eu vi minha coroa chorando, algumas vezes acreditando nos vizinhos – disse o novo reforço.

– Ô, mãe, sorria meu amor, seu filho está viajando pelo Brasil todo. A sua educação e companheirismo no nosso trabalho que me trouxe até aqui. Brigadão pela oportunidade, Ipatinga – concluiu.

Post dos stories do clube mineiro (Foto: Reprodução/Instagram do Ipatinga)

Negão da BL ganhou destaque na internet após gravar vídeos ao lado da mãe e não demorou para entrar no ramo da musica. No futebol, cabe lembrar que o Ipatinga não será o primeiro time do cantor.

No início de abril, ele teve uma passagem de uma semana com o EC São Bernardo. Na ocasião, o clube paulista informou que decidiu realizar o sonho de Negão da BL. Assim, ele viveu a experiência de um jogador de futebol no período.

