Iogurteria Nestlé lança Petit Suisse em tamanho Maxi de 240g

03/06/2024 - 14:01

Líder absoluto em iogurtes kids, Ninho, da A Iogurteria Nestlé, lança novo produto Petit Suisse em tamanho Maxi. Mantendo o delicioso sabor de banana e maçã, a marca contará com packs de 4 unidades contendo 240g cada, oferecendo uma opção de petit suisse generosa para aqueles que buscam nutrição e sabor. A novidade fará parte do portfólio da marca que conta com outros 05 produtos e estará disponível para os consumidores a partir de 1º de junho nos principais pontos de venda do Brasil.

Combinando os benefícios nutricionais essenciais do Forti+, como zinco, Vitaminas A, D, B1, B2 e B6, esta ampliação reafirma o compromisso de Ninho em fornecer produtos de alta qualidade que promovam o desenvolvimento balanceado das crianças. “NINHO era uma das nossas marcas de iogurtes kids que ainda não contava com opções no formato Petit Suisse. Por isso, cada detalhe do lançamento foi cuidadosamente planejado para garantir não apenas o sabor e os nutrientes essenciais, mas também para contribuir com o desenvolvimento e autonomia das crianças na introdução de novos hábitos alimentares.”, completa Raphael Hasse, Diretor de Marketing da DPA.

Além da conveniência de embalagens maiores, o novo Ninho Petit Suisse Maxi de banana e maçã oferece praticidade na hora do lanche das crianças, promovendo versatilidade no dia a dia das famílias. Seja como parte de uma refeição equilibrada ou como um lanche rápido entre as atividades, a marca continua sendo uma escolha confiável para aqueles que buscam o melhor para os pequenos.

A novidade será comercializada pelo valor sugerido de R$6,25, a partir de 01 de junho.