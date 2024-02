Ioga facial e choque elétrico: especialistas avaliam exercícios para obter queixo esculpido

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/02/2024 - 2:38 Para compartilhar:

Inspiradas nos maxilares incrivelmente angulares de celebridades como Bella Hadid e Henry Cavill, hordas de pessoas estão recorrendo a cirurgias cosméticas, desde lipoaspiração no queixo até remoção de gordura bucal para obter um queixo mais esculpido.

No entanto, alguns afirmam que exercícios faciais, desde ioga facial até terapia de choque elétrico, proporcionam uma mandíbula arrancada – sem passar pela faca.

“Muitos fazem exercícios para o corpo, então faz sentido exercitar os músculos faciais”, disse Koko Hayashi , um famoso instrutor de ioga facial – sua famosa lista de clientes inclui Kim Kardashian – e fundador do Koko Face Yoga.

Tal como acontece com o exercício do resto do corpo, cada pessoa tem diferentes áreas que pretende focar e acentuar, seja por questões de saúde ou estéticas.

“O queixo pode ser apenas a nova cintura”, disse o cirurgião plástico certificado pela cidade de Nova York, Dr. Ryan Neinstein, ao Real Self .

Pedimos a alguns especialistas que avaliassem vários exercícios faciais considerados métodos testados e comprovados.

Ioga facial

A ioga facial é uma série de exercícios simples que podem ajudar a firmar a pele, reduzir rugas, livrar-se do queixo duplo e esculpir a linha do queixo, dizem alguns gurus.

“Face Yoga é a solução natural para recuperar sua aparência jovem”, disse Hayashi. “Ele acorda os músculos adormecidos do rosto para levantar a pele e relaxar os músculos sobrecarregados para reduzir as rugas.”

Um estudo de 2018 que pesquisou um grupo de mulheres com 40 anos ou mais, que faziam exercícios faciais por 30 minutos todos os dias, descobriu que os pacientes pareciam cerca de três anos mais jovens.

Embora a maioria das pessoas não tenha 30 minutos por dia para fazer caretas, Hayashi insiste que alguns minutos por dia serão suficientes, mas como acontece com outros exercícios, é importante ser consistente para ver os resultados.

Mewing

Mewing é um exercício facial que envolve manter a língua no céu da boca para mudar o formato da mandíbula.

“Uma das principais razões para uma mandíbula indefinida é que sua língua está abaixada quando seu rosto está descansando e os músculos da língua puxam a pele para baixo”, afirmou Hayashi.

Popularizado pela primeira vez pelo ortodontista britânico Dr. John Mew na década de 1970, o mewing se tornou uma presença constante no TikTok e no YouTube com a ajuda de seu filho e colega ortodontista Mike Mew – que, aliás, perdeu sua licença dentária em 2017 – e a comunidade looksmaxxing .

Mew e outros proponentes afirmam que isso pode ajudar a mandíbula a parecer maior, mais forte e realinhada.





No entanto, alguns especialistas dizem que não há evidências científicas para apoiar essa afirmação.

“Esta é uma daquelas áreas onde realmente não há muitas evidências, boas evidências clínicas, para apoiá-la. Baseia-se quase inteiramente nesse apelo intuitivo, em anedotas e depoimentos”, disse Timothy Caulfield, chefe de pesquisa em legislação e política de saúde do Canadá, à Men’s Health .

Treinamento de mandíbula

O treinamento da mandíbula envolve mastigar uma bola de silicone para fornecer resistência, supostamente fortalecendo e modelando os músculos faciais e da mandíbula.

A técnica tem sido promovida por celebridades como Cristiano Ronaldo , mas os especialistas ainda analisam os benefícios.

“Você realmente não deveria usar essas coisas, porque os músculos masseteres são muito fortes, mas a realidade é que se você exagerar, você pode criar problemas na área da ATM que literalmente, literalmente, faz com que você sinta uma dor de cabeça ”, disse o doutor Mike do YouTube à Men’s Health .

“E então, à noite, se você treinar demais esses músculos, poderá começar a apertar e ranger os dentes, desgastando os molares”, continuou ele. “Você não quer esses problemas, acredite em mim, já vi pacientes que sofrem com isso, é um grande problema.”

Alguns estudos descobriram que o treinamento da mandíbula pode ajudar aqueles que estão se recuperando de problemas específicos na mandíbula , mas os resultados desaparecem rapidamente quando os exercícios são interrompidos .

Os especialistas afirmam que os músculos da mandíbula e do rosto recebem bastante exercício ao mastigar, falar ou fazer expressões cotidianas.

Talvez apenas opte pela goma de mascar, que comprovadamente fortalece a mandíbula e é usada para afinar a linha do queixo por ícones de beleza – como a lenda de Hollywood Joan Crawford – há décadas.

Tratamentos faciais elétricos





Pode haver alguns benefícios nas massagens faciais regulares, pois podem ajudar a liberar fluidos e obter algum fluxo sanguíneo na área, relatou a Clínica Cleveland , mas alguns estão levando isso a um novo nível chocante.

Os tratamentos faciais elétricos usam correntes elétricas para promover pele firme, circulação, hidratação, função muscular e cicatrização de feridas.

Os tratamentos faciais galvânicos – apelidados de tratamentos faciais “Hannibal Lecter” – enviam correntes elétricas através da pele por meio de uma máscara bege assustadora, prometendo pele firme, melhor circulação e poros menores, ao mesmo tempo que promove hidratação e reduz erupções cutâneas.

“Na verdade, uma das principais coisas que a energia galvânica demonstrou fazer é aumentar o fluxo sanguíneo”, explicou o dermatologista nova-iorquino Dr. Muneeb Shah ao The Post, acrescentando que poderia exacerbar o aparecimento de veias proeminentes no rosto ou vermelhidão naqueles que são propensos a isso.

E, pior, os “dispositivos não estão bem regulamentados” e podem representar uma ameaça de queimadura se a tecnologia falhar. “Isso vai lhe dar uma aparência temporariamente melhorada, mas provavelmente nada a longo prazo”, disse ele.

Para um método menos chocante, muitos recorreram a tratamentos faciais com microcorrentes que usam impulsos elétricos de baixo nível para estimular os músculos do rosto e podem fornecer resultados mais duradouros com uso consistente.

“A estimulação muscular de alta intensidade melhora o tônus ​​da pele e facilita o aumento da circulação sanguínea para levar mais oxigênio e nutrientes às células epidérmicas, resultando na restauração do colágeno por meio da estimulação de fibroblastos que minimiza linhas finas e melhora a textura e integridade da pele, contornos definidos esculpidos e características elevadas que podem ser visto instantaneamente”, disse Glenise Gomez, gerente nacional de educação da FaceGym , ao The Post.

Certas técnicas “também ajudam na drenagem linfática para reduzir o inchaço, o inchaço e a facilidade da tensão muscular”, disse Gomez, observando que tudo isso funciona em conjunto para fortalecer os músculos e enrijecer a pele, proporcionando um queixo arrebatado e uma aparência geral mais jovem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias