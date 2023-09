Iochpe-Maxion fará emissão de R$ 700 mi em debêntures da 12ª série

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2023 - 8:26 Compartilhe

A Iochpe-Maxion informou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 700 milhões. As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo, portanto, em 15 de setembro de 2028.

Serão 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

As debêntures serão colocadas sob regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, tendo como público alvo investidores profissionais. As debêntures terão juros remuneratórios equivalentes a 100% variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de sobretaxa de 2%.

Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e/ou para o seu reforço de caixa.

