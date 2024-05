Inzaghi é eleito melhor técnico da temporada na Itália e Lautaro melhor jogador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 17:23 Para compartilhar:

Simone Inzaghi, que levou a Inter de Milão ao 20º título do campeonato italiano da sua história, foi eleito o melhor treinador da temporada 2023-2024, anunciou nesta sexta-feira (24) a Liga Italiana.

Inzaghi, de 48 anos, sucede Luciano Spalletti, que conduziu o Napoli ao ‘Scudetto’ no ano passado.

O técnico italiano, na Inter desde 2021, foi eleito por um júri composto por diretores de publicações esportivas, indicou a Lega Serie A, que não divulgou o resultado das votações.

“Esta distinção não poderia ir para ninguém além de Simone Inzaghi”, afirmou o presidente da Liga italiana, Luigi De Siervo, citado em um comunicado.

“Agora ele faz parte dos treinadores mais importantes do cenário internacional e conseguiu uma campanha praticamente perfeita com a sua equipe, com o melhor ataque, a melhor defesa e uma série de 28 jogos consecutivos sem derrota”, lembrou.

A Inter dominou a temporada 2023-2024 com 29 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas no campeonato. Antes do início da 38ª e última rodada, o time tem 19 pontos de vantagem sobre o seu perseguidor imediato, o eterno rival Milan.

A Inter de Milão também conquistou a Supercopa da Itália, mas foi eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde havia chegado à decisão na temporada anterior, vencida pelo Manchester City. Tampouco passou das oitavas na Copa da Itália, que havia conquistado nas duas últimas edições.

O novo campeão italiano mudou de dono esta semana: passa a pertencer ao fundo de investimento Oaktree, que sucede o conglomerado Suning depois de o agora ex-proprietário chinês não ter conseguido pagar um empréstimo de 275 milhões de euros (cerca de R$ 1,53 bilhão pela cotação atual) com o fundo americano.

A Oaktree afirmou nesta sexta-feira que assumiu o controle de 99,6% do capital do clube ‘nerazzurro’.

Os ‘tifosi’ da Inter receberam a notícia nesta sexta-feira de que os preços dos ingressos para a temporada dos jogos no estádio San Siro na próxima temporada, acordado antes da chegada da Oaktree, aumentaram de 12 a 23% em relação à temporada de 2023-2024.

O título de melhor jogador, “após análise de dados e estatísticas da temporada”, foi para o argentino Lautaro Martínez, artilheiro do campeonato com 24 gols antes da última rodada.

“A sua temporada foi extraordinária em termos de desempenho e liderança”, destacou De Siervo.

Outros dois jogadores da Inter se destacaram: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, com os prêmios de melhor defensor e melhor meio-campista.

O atacante holandês do Bologna, Joshua Zirkzee, foi eleito o melhor jogador sub-23, Michele Di Gregorio (Monza) o melhor goleiro e Dudan Vlahovic (Juventus) o melhor atacante.

