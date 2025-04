Inzaghi define Barcelona ‘o melhor da Europa’, mas mostra confiança na Inter: ‘Não temos medo’

Depois de derrubar o forte Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão enfrenta sua pior sequência na temporada, com três derrotas seguidas, que resultaram na perda do título na Copa da Itália e da liderança no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe visita o forte Barcelona e o técnico Simone Inzaghi promete superação diante do “melhor time da Europa no momento.”

A aposta do treinador será na forte marcação e na transição rápida ao ataque para surpreender como fizera no Allianz Arena – bateu o Bayern por 2 a 1. “Estamos vindo de uma semana ruim em termos de resultados, mas queremos jogar essa semifinal com muito entusiasmo”, disse Inzaghi, descartando medo do oponente.

“O Barcelona é provavelmente o melhor time no momento na Europa. Teremos respeito máximo, mas não temos medo. Estamos falando de Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Arsenal, PSG… são todos grandes adversários. Mas fizemos uma campanha tremenda e queremos jogar estas semifinais como uma verdadeira Inter.”

Apesar de garantir que a Inter jogará sem medo, Inzaghi não esconde a preocupação com o poderoso setor ofensivo do Barcelona. “Parabenizo o Barcelona pelo trabalho que está fazendo nas categorias de base. Lamine é um talento único. Ele é muito importante para a equipe”, seguiu, antes de elogiar o rival Hansi Flick, técnico catalão.

“Flick é um ótimo treinador. Ele deu um ótimo nível de organização a um time ofensivo. Ele ataca a bola quando eles a perdem de uma forma muito organizada. Atacantes, meio-campistas, um melhor que o outro, evoluíram ao longo do tempo e marcaram mais de 150 gols”, listou, antes de também exaltar seus comandados. “Em termos de comprometimento, dedicação e apego à camisa, esses caras se esforçam muito. O time está indo muito bem fisicamente”, frisou.

E ressaltou que desde sua chegada à Inter de Milão o time é desacreditado e mostra superação para não dar as semifinais como perdidas. “Estou aqui há quatro anos e os caras fizeram coisas extraordinárias. A última semana não apaga o trabalho feito com tanta dedicação. Estamos competindo por todos os títulos, quando há quatro anos alguém disse que nem chegaríamos ao Top 4 da Itália.”