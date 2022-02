Invictos, Botafogo e Ferroviária fazem clássico regional pelo Paulistão

A terça-feira promete em Ribeirão Preto. A partir das 21 horas, Botafogo e Ferroviária fazem o tradicional Bota-Ferro, como é chamado o clássico regional, no Estádio Santa Cruz, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

As campanhas até aqui são parecidas: uma vitória e um empate, além de um gol marcado e nenhum sofrido. O Botafogo é o lanterna do Grupo C, enquanto a Ferroviária está na vice-liderança do Grupo B.

Os dois times já se enfrentaram 155 vezes ao longo da história e a vantagem é da Ferroviária: 72 vitórias contra 45, além de 38 empates.

O Botafogo vem animado pela vitória sobre o Santos, por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, e a tendência é que o técnico Leandro Zago repita a formação. O goleiro Rafael Paschoal e o volante Tárik cumprem isolamento por causa da covid-19, enquanto o volante Mantuan e o atacante Hélio Paraíba estão no departamento médico.

Assim como o Botafogo, a Ferroviária também vem de vitória – 1 a 0 sobre o Água Santa – e por isso o técnico Elano vai apostar na manutenção do time, mesmo porque só teve a atividade desta segunda-feira para trabalhar com foco no clássico. A única dúvida seria no meio-campo, entre Marquinhos e Vitinho.

