Invicto no UFC, ‘novo McGregor’ tem nova luta marcada; saiba mais Conhecido como 'novo Conor McGregor', Paddy Pimblett vai entrar em ação no card do UFC Londres, em julho; confira os detalhes

Nova sensação do UFC e conhecido como “novo Conor McGregor”, Paddy Pimblett já tem adversário e data definidos para o seu próximo desafio na organização. O inglês vai enfrentar Jordan Leavitt no dia 23 de julho, no card do UFC Londres, que será realizado na O2 Arena. O confronto, vale ressaltar, será válido pela categoria peso-leve.





Atualmente com 27 anos, Paddy Pimblett possui um cartel de 18 vitórias e apenas três derrotas no MMA profissional. Ex-campeão do evento Cage Warriors, o inglês chegou ao UFC no ano passado e, desde então, emplacou duas rápidas vitórias. Em sua estreia, nocauteou o brasileiro Luigi Vendramini em pouco mais de quatro minutos de luta. No duelo seguinte, em março deste ano, superou Rodrigo Vargas também por nocaute no primeiro round, em apenas três minutos de combate.

Adversário de Paddy Pimblett no card de Londres, Jordan Leavitt tem 26 anos e um cartel de 10 triunfos e somente um revés no MMA. O lutador americano vem embalado por duas vitórias consecutivas no Ultimate, sobre Matt Sayles e Trey Ogden, respectivamente.

