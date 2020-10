Invicto Lille empata com Nice e perde liderança para o PSG

O Lille ficou no empate por 1 a 1 com Nice neste domingo, desperdiçando assim, na oitava rodada do Campeonato Francês, a chance de tirar do PSG a liderança da competição.

Jogando na casa do adversário, os visitantes viram o atacante dinamarquês Kasper Dolberg abrir o placar para o rival no início do segundo tempo (49), mas conseguiram empatar logo depois graças ao gol do atacante turco do Burak Yilmaz (58).

Com este resultado, o Lille segue invicto na competição e no segundo lugar com os mesmos 18 pontos que o líder PSG, que está na frente por conta do saldo de gols, ampliado no sábado com a vitória por 4 a 0 sobre o lanterna Dijon.

Já o Nice segue na quinta posição com 14 unidades e há quatro jogos consecutivos sem perder.

Nos duelos realizados neste domingo, o Metz (9º) venceu por 2 a 0 o Saint-Etienne (13º), que sofreu a quarta derrota consecutiva. Já o Strasbourg (18º) bateu por 3 a 0 Brest (14º), e o Reims (19º) goleou o Montpellier (11º) por 4 a 0, alcançando assim sua primeira vitória na temporada.

Quem também venceu neste domingo foi o Bordeaux (8º), com um 2 a 0 sobre o Nimes (16º).

Na partida que encerrou a série de confrontos deste fim de semana, o Lyon (6º) goleou o Mônaco (12º) por 4 a 1.

Os gols do Lyon foram marcados por Memphis Depay (12), Karl Toko Ekambi (duas vezes, 34 e 44) e Houssem Aouar, de pênalti (89). Os visitantes descontaram em cobrança de penalidade, convertida por Wissam Ben Yedder (48).

— Jogos e resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Rennes – Angers 1 – 2

– Sábado:

Lorient – Olympique de Marselha 0 – 1

PSG – Dijon 4 – 0

– Domingo:

Bordeaux – Nîmes 2 – 0

Montpellier – Reims 0 – 4

Brest – Strasbourg 0 – 3

Metz – Saint-Etienne 2 – 0

Nice – Lille 1 – 1

Lyon – Monaco 4 – 1

. adiado por casos de covid-19: Lens – Nantes

— Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 18 8 6 0 2 20 3 17

2. Lille 18 8 5 3 0 14 3 11

3. Rennes 15 8 4 3 1 16 10 6

4. Olympique de Marselha 15 8 4 3 1 11 8 3

5. Nice 14 8 4 2 2 11 10 1

6. Lyon 13 8 3 4 1 14 8 6

7. Lens 13 7 4 1 2 10 10 0

8. Angers 13 8 4 1 3 10 16 -6

9. Bordeaux 12 8 3 3 2 9 5 4

10. Metz 11 8 3 2 3 9 7 2

11. Montpellier 11 8 3 2 3 13 13 0

12. Monaco 11 8 3 2 3 11 13 -2

13. Saint-Etienne 10 8 3 1 4 9 12 -3

14. Brest 9 8 3 0 5 11 18 -7

15. Nantes 8 7 2 2 3 9 10 -1

16. Nîmes 8 8 2 2 4 9 13 -4

17. Lorient 7 8 2 1 5 12 15 -3

18. Strasbourg 6 8 2 0 6 9 16 -7

19. Reims 5 8 1 2 5 10 13 -3

20. Dijon 2 8 0 2 6 4 18 -14

