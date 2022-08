Invicto há três meses, Grêmio recebe Operário para dar mais um passo rumo à elite

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 7:20 Compartilhe

O Grêmio vai aos poucos construindo seu caminho de volta à elite do Brasileirão e mais um passo pode ser dado nesta terça-feira. Invicto há três meses, o time comandado por Roger Machado recebe o Operário, às 19 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 23ª rodada da Série B.

O fator casa tem sido importante para o Grêmio se consolidar no G4. São seis vitórias seguidas e nove jogos de invencibilidade. No geral, o tricolor gaúcho não perde há 16 partidas. Com os mesmos 40 pontos que o Bahia, tem a chance de retomar a vice-liderança. O objetivo do Operário é muito mais humilde: aumentar a vantagem para a zona de rebaixamento. O time é o 15º colocado, com 24 pontos.

Roger Machado comandou o último treinamento antes do jogo na tarde desta segunda-feira, mas tem duas dúvidas. Substituído durante a vitória do Grêmio sobre o Guarani, por 2 a 1, em Campinas (SP), por causa de um problema no ombro direito, o lateral-esquerdo Nicolas foi relacionado. A outra opção é Diogo Barbosa.

Outra dúvida do treinador é no meio-campo. Bitello volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática, mas não tem retorno garantido entre os titulares. Isso porque Lucas Leiva teve uma grande atuação contra o Guarani ao lado de Villasanti, que marcou o primeiro gol da vitória tricolor.

“Problema bom para a gente resolver. O Villa (Villasanti) vira talvez o melhor momento da carreira dele, ele tem o gosto de proteger a defesa. Foi um bom casamento entre ele e o Lucas Leiva e carrego uma boa dúvida para o próximo jogo. Não tem nada definido”, disse Roger Machado.

O Operário chega para o confronto mais aliviado depois de ter encerrado o jejum de seis jogos sem vitória na última rodada, quando ganhou do Náutico, por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR). Esse foi o primeiro resultado positivo de Matheus Costa em seu retorno ao clube.

A atuação do time agradou Matheus Costa, que não deve realizar mudanças. A exceção é na defesa, pois William Machado sofreu uma lesão no joelho e vai ficar de fora de quatro a cinco semanas. Assim, Reniê, que havia perdido a vaga entre os titulares, volta a formar dupla com Thales.