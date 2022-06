Invicto há oito jogos, Grêmio defende vaga no G-4 contra o Londrina

Entre altos e baixos, o Grêmio busca se consolidar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e, para não depender de outros resultados, precisa de uma vitória sobre o Londrina, nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O jogo válido pela 15ª rodada está marcado para começar às 19 horas.

Sem perder há oito partidas, o Grêmio vem de bons resultados diante do seu torcedor. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. A sequência, além de tropeços do Sport, colocou o time de Roger Machado na quarta colocação, com 22 pontos.





Do outro lado está o Londrina, que vem de uma vitória incontestável sobre o Guarani, por 3 a 1, no Estádio do Café. O resultado o manteve distante da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Ciente da importância de conquistar mais um resultado positivo diante do seu torcedor, Roger Machado deve abandonar o esquema com três zagueiros no Grêmio, com a entrada do meia Campaz no lugar de Natã. O treinador fez essa alteração durante o jogo com o CSA – empate por 1 a 1 – e viu o desempenho do time melhorar.

“O Campaz que pisou na área, caiu na esquerda e gerou situações. Gostei da forma que nos comportamos com o meia centralizado, com o Campaz, e um volante mais atrasado. Penso que pode ser utilizado em outros momentos e em jogos dentro de casa que precisamos ter o controle técnico da partida”, disse o treinador.

Para o jogo diante do Londrina, Roger Machado tem os retornos do zagueiro Rodrigues e dos volantes Villasanti e Thiago Santos. Deles, apenas Villasanti é quem deve ser titular, no lugar de Lucas Silva. Existe ainda a possibilidade do atacante Ferreira ficar como opção no banco depois de um mês e meio afastado por causa de uma cirurgia para correção da hérnia inguinal.

Apesar da boa vitória sobre o Guarani na última rodada, o Londrina vai ter mudanças para enfrentar o Grêmio. Substituído por causa de um estiramento na coxa, o atacante Gabriel Santos será substituído por Mirandinha, liberado pelo departamento médico. O zagueiro Saimon e o volante Marcinho retornam de suspensão.

O treinador do Londrina é um velho conhecido da torcida tricolor. Na época de jogador, Adilson Batista fez história com a camisa do Grêmio, sendo campeão da Libertadores (1995), do Brasileirão (1996), da Recopa Sul-Americana (1996) e bicampeão gaúcho (1995 e 1996).