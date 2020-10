Invicto há nove jogos, Santos visita Goiás disposto a pôr fim a série de empates

São nove jogos de invencibilidade, mas uma incômoda distância para o líder Atlético-MG de sete pontos. O Santos quer acabar com a série de três empates no Brasileirão, às 18h15 diante do Goiás, em Goiânia, para subir na tabela e chegar embalado no clássico.

O Santos tinha tudo para estar disputando a liderança do Brasileirão neste domingo. Mas os três empates seguidos, sendo dois em casa e um no qual dominou o Botafogo do começo ao fim, fizeram o time desperdiçar pontos preciosos. Poderia estar somente um atrás dos mineiros.

Não vacilar atrás e ser efetivo na frente será necessário para o time não perder o embalo antes de encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira.

O técnico Cuca avisou antes do jogo com o Olimpia que “usaria todo o elenco” após a classificação na Libertadores. Não queria “estourar” peças importantes, mas não teve tempo hábil. O meia Carlos Sánchez rompeu os ligamentos do joelho no melhor jogo dele na retomada do futebol, após a paralisação causada pela pandemia, e passará por cirurgia.

Para evitar mais perdas, Cuca deve dar descanso a alguns titulares em Goiânia. O zagueiro Lucas Veríssimo, que está nos planos do Porto, por exemplo, é desfalque certo. Recuperando-se de edema na panturrilha esquerda, ele não viajou para Goiânia, onde os demais companheiros estão desde sexta-feira, em escala direta vinda do Paraguai.

Será preservado para o clássico. Outros titulares, casos dos laterais Pará e Felipe Jonatan, do atacante Soteldo e o astro Marinho, também podem ganhar um descanso.

Com boas apresentações fora de casa, a ordem é manter o padrão e não deixar os líderes dispararem. Kaio Jorge desencantou na rodada passada e todos apostam que o centroavante pode deslanchar em sua briga particular por vaga com Raniel.

