Invicto, Fortaleza fará clássico contra o Ceará na semifinal do Brasileiro de aspirantes Leão do Pici venceu o Avaí na última quinta-feira (23) e manteve os 100% de aproveitamento; na outra semifinal, Avaí e Grêmio farão confronto

O Fortaleza derrotou o Avaí por 1 a 0, na última quinta-feira (23), e terminou a segunda fase do Campeonato Brasieiro de Aspirantes com 100% de aproveitamento. Com a defesa menos vazada da competição, o Leão do Pici já estava garantido nas semifinais.

Único invicto da disputa, o time terá pela frente o rival Ceará na briga por vaga na decisão. As partidas serão realizadas nos próximos dias 3 e 10 de outubro. Na outra semifinal, o Avaí medirá forças com o Grêmio.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou o desempenho da equipe de aspirantes e declarou que a direção do clube observaça com atenção o elenco de olho em possibilidades na equipe principal.

– É uma temporada muito animadora para nós. Além de sermos os únicos invictos, temos também a melhor campanha, com números destacados para o ataque e defesa. É um elenco que observamos com muito carinho e sem dúvidas terão um grande espaço no clube na formação do time principal.

O Fortaleza atua na competição com jogadores da base e alguns mais experientes. A equipe é a quarta do nordeste a alcançar essa fase da disputa.

