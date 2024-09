Invicto em casa, Fortaleza enfrenta Bahia no Castelão para continuar vivo na briga pelo título

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Duas das principais surpresas do Campeonato Brasileiro e buscando grandes feitos na temporada, Bahia e Fortaleza estarão frente a frente neste sábado, às 21h, na Arena Castelão, na capital cearense, pela 27ª rodada. Os objetivos, no entanto, são um pouco diferentes.

Com 49 pontos, o Fortaleza vive um de seus piores momentos na temporada e quer se recuperar o mais rápido possível para não se distanciar da briga pelo título. O time cearense está atrás apenas de Botafogo (53) e Palmeiras (50), e tenta dar a volta por cima após levar 2 a 0 do Corinthians, em casa, nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Com 42, o Bahia tem como meta buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Hoje, ocupa o sexto lugar. Eliminado recentemente pelo Flamengo da Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni conseguiu se reabilitar ao fazer sonoros 3 a 0 no Atlético-MG, na rodada passada.

O Fortaleza se apoia em um curto tabu para superar o rival, que não vence no Castelão desde 2021, quando saiu vitorioso por 4 a 0. Neste período, foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates, um deles acabou sendo bom para o clube baiano, que avançou à final da Copa do Nordeste naquele mesmo ano.

O time cearense também tem o melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão, 84,6%. Em 13 jogos, foram incríveis 10 vitórias e três empates. É o único invicto em casa, onde é sempre apoiado maciçamente por sua torcida.

Apesar de ter uma missão difícil contra o Corinthians no meio da semana, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deverá poupar jogadores, porque a vitória é importante na luta pelo título. Apenas os atletas mais desgastados podem ficar de fora.

O treinador alternou o time contra o Athletico-PR e viu a tática ‘naufragar’ com as duas derrotas consecutivas. O triunfo, inclusive, pode dar moral na busca por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. A tendência é que entre em campo com o que tem de melhor.

“A prioridade é sair rapidamente desse momento de oscilação. Coisa que não é fácil, porque sabemos o que é o futebol, sabemos que temos adversários que estão lutando por coisas importantes também. Conseguimos uma sequência importante de vitórias, agora estamos numa sequência que não estão bons o funcionamento e o resultado”, disse o treinador.

Do lado do Bahia, não há dúvidas. Rogério Ceni colocará em campo os seus principais jogadores para se firmar ainda mais na zona de Libertadores. O treinador não terá o zagueiro Kanu, suspenso. Víctor Cuesta, recuperado de um problema no tornozelo, será o substituto. Esta deverá ser a mesma mudança, com o time base confirmado e já bem conhecido pela torcida. O volante Nico Acevedo e o atacante Biel deram mais um passo em suas reabilitações, mas continuam fora.

“Fortaleza já joga há bastante tempo junto, bem entrosada. É um clássico do Nordeste, vamos lá para buscar o resultado. Nossa meta é a Libertadores, para alcançar essa meta a gente precisa ganhar os jogos dentro e fora de casa. A gente vai para os próximos três jogos antes da parada da Data Fifa para vencer, com certeza”, afirmou Everaldo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha (Pedro Augusto), Pochettino e Yago Pikachu (Marinho); Lucero e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Juan Vojvoda.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).