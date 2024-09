Invicto em casa, América-MG derrota Paysandu e se aproxima do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 23:40 Para compartilhar:

O América-MG se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro e voltou a se aproximar do G-4, ao derrotar o Paysandu por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 27ª rodada. O time mineiro também aumentou a sua invencibilidade em casa na competição para 14 jogos.

Com o resultado, a equipe de Lisca chegou ao sexto lugar, com 41 pontos, dois a menos do que o Sport, que acabou entrando no G-4. O Paysandu, por outro lado, ficou estacionado na 14ª posição, com 30 pontos. A Chapecoense, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 28.

O América se aproveitou do fator casa para pressionar o Paysandu e conseguiu abrir o placar com cinco minutos. Juninho deu belo cruzamento para Brenner. O atacante apareceu sozinho dentro da área e pegou de primeira para inaugurar o marcador.

Pouco depois, Juninho, dentro da área, finalizou à queima-roupa, e o goleiro Diogo Silva defendeu no reflexo. Aos 26, Rodriguinho assustou, mandando a bola rente à trave do time paraense.

O Paysandu deu o troco com João Vieira, que bateu de longe e quase surpreendeu o goleiro Elias. Em cobrança de falta na entrada da área, Rodriguinho chutou com perigo e quase marcou o segundo do clube da casa, que acabou levando uma vantagem mínima para o intervalo.

O segundo tempo foi bem semelhante à primeira etapa. O América esboçou uma pressão e ampliou aos seis. Brenner cruzou, Matheus Henrique tabelou com Juninho e tocou para Rodriguinho deixar o seu. Alê, na sequência, tentou fazer o terceiro, mas parou em Diogo Silva.

O Paysandu saiu buscando uma resposta e a encontrou aos 13. Após novo cruzamento para dentro da área, Nicolas cabeceou e viu Elias protagonizar um milagre. Em vantagem, o América passou a ‘cozinhar’ o jogo e levou assim até o apito final. Márcio Fernandes ainda tentou rodar o time do time paraense, mas não conseguiu reverter o resultado.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Sport na segunda-feira, às 18h30, no estádio da Curuzu, no Rio de Janeiro (RJ). Na terça, às 21h30, o América-MG visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 PAYSANDU

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Juninho e Elizari (Moisés); Adyson (Fabinho), Brenner (Jonathas) e Rodriguinho. Técnico: Lisca.

PAYSANDU – Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia (Wanderson) e Kevyn; João Vieira, Val Soares (Netinho), Esli García (Joel), Robinho (Paulinho Bóia) e Borasi; Nicolas (Jean Dias). Técnico: Márcio Fernandes

GOLS – Brenner, aos 5 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Silva (América); Quintana (Paysandu).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).