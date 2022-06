Invicto com Mano Menezes, Internacional visita o Goiás para encostar nos líderes

Vivendo grande fase sob o comando do técnico Mano Menezes, o Internacional quer entrar de vez na briga pela liderança. Para isso, precisará passar pelo Goiás, em jogo marcado para esta quarta-feira, às 20h30, no estádio da Serrinha, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano também está em um bom momento. A sequência de 11 jogos sem derrotas no Brasileirão levou o time gaúcho para a quarta posição, com 18 pontos, apenas atrás de Palmeiras (22), Corinthians (21) e São Paulo (18). Na última rodada, venceu o Flamengo por 3 a 1. Já os goianos não perdem há quatro rodadas, mas aparecem apenas na 14ª colocação, com 14 pontos. O clube tenta ainda se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, recebeu o Ceará e empatou por 1 a 1.

Do lado do Goiás, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o volante Fellipe Bastos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os demais atletas que são dúvidas estão no departamento médico. São eles: Apodi e Nicolas, ambos com lesão na coxa, Sidimar, na panturrilha, Vinícius, com dores musculares, e Maguinho, com um corte na cabeça.





A boa notícia é que o atacante Dadá Belmonte cumpriu suspensão e está à disposição do treinador. “A gente vem em uma sequência pesada, jogamos no Rio e em Fortaleza, saímos atrás e buscamos os resultados. Chegamos desgastados, mais até que o Ceará. Para mim, fizemos um bom jogo. Todo mundo é importante, queremos ter todos os jogadores à disposição, mas quem está entrando está dando conta do recado, a preparação é feita da mesma forma”, comentou o goleiro Tadeu.

No Internacional, Mano Menezes também vem quebrando a cabeça para definir a melhor escalação. O treinador não contará com o lateral-esquerdo Renê, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda. O volante Rodrigo Dourado, vendido para o futebol mexicano, já se despediu dos companheiros de clube.

Além disso, Mano Menezes não terá os meias Taison e Carlos de Pena, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Wanderson era dúvida, mas parece estar recuperado de lesão e vai para o jogo. Ele marcou dois gols em cima do Flamengo e curte o bom momento.

“Me surpreende (estar invicto no comando do Internacional) porque é raríssimo você atingir num futebol tão duro e parelho um número grande de invencibilidade”, explicou Mano Menezes.