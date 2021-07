Invicta e sem levar gols, Inglaterra busca chegar na primeira semifinal de Eurocopa desde 1996 Seleção Inglesa busca exorcizar fantasmas de eliminações precoces para buscar o título

Depois de uma tarde mágica no Estádio de Wembley ao eliminar a Alemanha nas oitavas, a Inglaterra tem mais um desafio pela frente neste sábado. No Estádio Olímpico de Roma, os ingleses enfrentam a Ucrânia, às 16h (de Brasília), em busca de uma classificação para a semifinal, fato que não acontece deste a Euro 1996.

Sem fazer parte de uma semifinal de Eurocopa desde o século passado, a Inglaterra tem tudo para chegar até uma possível final da competição. A ‘chave’ da seleção inglesa é tida por muitos como a ‘mais tranquila’ em comparação com as outras grandes favoritas ao título.

Para exemplificar, Bélgica, Portugal, França, Itália e Espanha, cotadas como postulantes ao troféu, caíram no mesmo lado. Nesta altura do torneio, apenas Itália e Espanha sobraram vivas, e farão a primeira semifinal da competição em Wembley, na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília).

Para chegar até a semifinal, no entanto, a Inglaterra precisar dar um passo de cada vez. Neste sábado, em Roma, os ingleses terão pela frente a seleção com pior desempenho entre as classificadas até aqui, a Ucrânia, que na fase de grupos teve apenas uma vitória contra a Macedônia do Norte, duas derrotas para Holanda e Áustria, e que avançou com a ‘pior campanha’ dos melhores terceiros colocados.

Ucrânia avançou ao eliminar a Suécia (Foto: LEE SMITH / POOL / AFP)

Apesar do desempenho inferior aos outros classificados no mata-mata, a Ucrânia não merece ser subestimada. O time comandado pelo ex-atacante Andriy Shevchenko se classificou para a Eurocopa com uma campanha invicta, na frente de Portugal, e eliminou a Suécia (tida como uma das possíveis surpresas) nas oitavas. O treinador ucraniano, em entrevista coletiva, foi só elogios para o time inglês.

– Nós sabemos exatamente quem vamos enfrentar amanhã. É um dos melhores times dessa Eurocopa. Muito equilibrado, com grandes jogadores. O trabalho do Southgate também merece destaque. A equipe deles joga mais do que futebol. O futebol inglês vive hoje um dos melhores momentos de sua história. Amanhã será o jogo mais difícil para nós – analisou Shevchenko.

O jogo deste sábado reserva um desafio para a Inglaterra, que novamente terá uma equipe que jogará fechada e que obrigará a seleção a abrir espaços, assim como foi a Escócia, na fase de grupos. Naquela partida, o time de Southgate teve uma enorme dificuldade de penetrar na sólida retranca escocesa, o que resultou em um empate sem gols e sem brilho.

O resultado e o desempenho apresentado pela Inglaterra diante da Alemanha na última terça-feira trouxe um ar de confiança e de otimismo acerca da seleção inglesa, que desponta como uma das grandes favoritas ao título da competição, algo inédito. Em entrevista, Southgate destacou que a Inglaterra quer bem mais do que apresentou contra os alemães.

Além do bom momento ofensivo, com uma vasta gama de opções para Southgate, a Inglaterra se destaca pela solidez defensiva. Os ingleses não foram superados no torneio até aqui, e sequer foram vazados na competição. Mérito para o sistema defensivo, como bem disse o zagueiro Harry Maguire, em coletiva.

– Você pode julgar pelos gols que não temos tomado. Temos um grande goleiro também, atacantes que estão colaborando exaustivamente lá na frente. É um grande esforço de todos, não só dos defensores. Como um zagueiro, fico feliz por não termos sofrido nenhum gol – destacou.

Em seu primeiro e único jogo longe de Londres, a Inglaterra tentará voltar para casa, mas com a classificação, já que se avançar para a semifinal, enfrentará o vencedor de Dinamarca e República Tcheca em Wembley, na próxima quarta-feira, dia 7, às 16h (de Brasília).

