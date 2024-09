Investimentos previstos em indústria e construção somam R$ 825,8 bi, diz grupo com 14 entidades

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 17:11 Para compartilhar:

Os investimentos previstos na indústria de transformação, junto com a construção civil, já chegam a R$ 825,8 bilhões, conforme anunciou nesta quarta-feira, 25, a Coalizão Indústria, grupo formado por 14 entidades de setores produtivos diversos, que vão da indústria de brinquedos à siderurgia e montadoras de carros.

O maior montante de investimentos, de R$ 200 bilhões, é da construção civil. Na sequência, aparecem as indústrias de alimentos (R$ 150 bilhões), máquinas e equipamentos (R$ 87,3 bilhões) e produtos plásticos (R$ 83 bilhões).

Os números foram apresentados em coletiva de imprensa promovida pela Coalizão para atualizar cenários das entidades.

Coordenador do grupo, Marco Polo de Mello Lopes, que também preside o Instituto Aço Brasil, salientou em sua intervenção inicial que a agenda do grupo tem três eixos: a retomada do crescimento sustentado, tendo como premissa o ajuste fiscal; a recuperação da competitividade sistêmica, com redução do Custo Brasil, estimado em R$ 1,7 trilhão; e transição energética/descarbonização.