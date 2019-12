Investimentos em Previdência privada crescem 35,4% no 3º tri

Os investimentos em Previdência privada cresceram 35,4% no terceiro trimestre de 2019 em comparação ao mesmo período de 2018. No trimestre, os aportes totalizaram R$ 34,2 bilhões, feitos por 13,3 milhões de pessoas. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Com os valores do terceiro trimestre, as reservas dos planos previdenciários privados chegaram a R$ 916,9 bilhões, um crescimento de 13,7% em relação a setembro do ano passado.

O presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, atribui o crescimento ao aumento paulatino da base de contribuintes.

Por sua vez, a captação líquida (diferença entre novos depósitos e resgate) mais que dobrou, para R$ 16,6 bilhões, alta de 104,7% no comparativo do trimestre.

No acumulado de 2019 até setembro foram aplicados R$ 90 bilhões, valor 17,2% maior que no mesmo período de 2018.

Segundo a FenaPrevi, os investidores têm buscado cada vez mais fundos multimercado, por maior rentabilidade diante da queda na taxa básica de juros, a Selic.

Os investimentos em renda fixa, que eram 91,2% do total em 2016, passaram a 83,8% em setembro de 2019.