Investimentos em nuvem aumentam 21% em um ano, aponta Sinergy

André Cardozo 23/05/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Os investimentos globais em plataformas de nuvem aumentaram 21% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023. É o que aponta um novo relatório da consultoria Sinergy. Segundo o instituto, o volume total investido no primeiro trimestre deste ano foi de US$ 76 bilhões, US$ 13,5 bilhões a mais do que em 2023.

A Sinergy observa que este é o segundo trimestre consecutivo de crescimento, e atribui parte do desempenho ao interesse cada vez maior por aplicações de inteligência artificial. Na divisão por mercados, os países da região APAC (Asia e Pacífico) tiveram o maior crescimento anual em investimento, no patamar de 25%.

Na competição entre os grandes players do mercado, a AWS continua na ponta, com 35%, seguida por Microsoft Azure (25%) e Google Cloud (11%).