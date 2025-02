Investimentos de empresas americanas só vão para onde os EUA forem bem tratados, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou através da rede Truth Social nesta terça-feira, 25, países que tentam tributar, multar e prejudicar as empresas americanas de tecnologia e que “investimentos só irão para onde os EUA forem bem tratados”.

O republicano também disse que, se esses países quiserem participar da Revolução Industrial da IA, é hora de escolher o lado americano, e “não ir contra nós”.

“Tanto amigos quanto inimigos têm tratado as empresas de tecnologia americanas com severidade, como se nossas empresas fossem o cofrinho deles. Isso agora vai acabar! Meu objetivo é nivelar o campo de jogo e acabar com esses ataques”, escreveu ele na rede social.