Investimentos crescem 0,5% em abril

Os investimentos aumentaram 0,5% em abril, na comparação com o mês anterior. É o que mostra o Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), na série com ajuste sazonal.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, porém, houve queda de 0,9%. No acumulado em 12 meses, os investimentos desaceleraram, com a taxa de crescimento passando de 3,7% em março para 2,7% em abril.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) explica que o FBCF é um dos componentes do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país.Esse indicador mostra o quanto as empresas aumentaram a capacidade produtiva e se os empresários estão confiantes no futuro.

Construção civil

Segundo o Ipea, o item construção civil foi o destaque positivo, com crescimento de 1% em abril em relação ao mês de março deste ano. Ainda assim, o setor encerrou o trimestre terminado em abril com retração de 0,7% em relação ao período imediatamente anterior.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) – cuja estimativa corresponde à produção interna, descontadas as exportações e acrescidas as importações – avançou 0,3%. O terceiro componente da FBCF, classificado como “outros ativos fixos”, também contribuiu positivamente para o desempenho dos investimentos em abril, registrando avanço de 0,5%.

De acordo o Ipea, quando comparado a abril de 2018, o fraco desempenho da FBCF foi disseminado. Com exceção do componente outros ativos fixos, que cresceu 6,4%, todos os demais registraram variação negativa. Tanto o Came quanto a construção civil recuaram 2,1% em relação a abril do ano passado.