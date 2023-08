Investimento em nuvem pública deve chegar a US$ 1,3 trilhão em 2027, aponta IDC

O volume de investimento global em serviços de nuvem pública deve chegar a US$ 1,35 trilhão no ano de 2027. É o que aponta o mais recente estudo sobre este mercado do IDC. O instituto aponta que, em média, este setor deve crescer 20% ao ano entre 2023 e 2027.

“A maioria das grandes empresas já usa cloud como uma forma eficaz e com bom custo/benefício para rodar aplicações próprias e criar novos aplicativos. Este modelo tende a se manter interessante para novas aplicações essenciais no processo de inovação, como sistemas de IA, Machine Learning e edge computing”, diz Eileen Smith, VP de Data & Analytics do IDC, em comunicado.

Entre os setores pesquisados pelo IDC, serviços bancários, telecomunicações e software devem liderar os investimentos, com US$ 326 bilhões. Entre as aplicações da nuvem, o setor de SaaS deve continuar sendo o maior, capturando 40% de todo o investimento no setor. As aplicações com maior participação devem ser de ERM e CRM, seguidos por aplicações de gestão e colaboração. Depois do SaaS, a Infrastructure as a Service (IaaS) será a segunda categoria com mais investimentos.

Entre os mercados globais, os Estados Unidos devem liderar os investimentos, com US$ 697 bilhões até 2027, seguidos pela Europa Ocidental ( US$ 273 bi) e China (US$ 117 bi).

