A China atraiu 269,23 bilhões de yuans (US$ 36,88 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) entre janeiro e março de 2025, um valor 10,8% menor do que no período equivalente do ano passado, segundo dados do Ministério de Comércio do país.

Nos três primeiros meses do ano, 12.603 novas empresas com investimento estrangeiro foram estabelecidas em todo o país e, em março, o uso real de capital estrangeiro aumentou 13,2% em relação ao ano anterior.