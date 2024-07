Investimento em nuvem pública deve dobrar até 2028, aponta IDC

André Cardozo 31/07/2024 - 14:17 Para compartilhar:

O investimento global em serviços de nuvem pública deve dobrar entre 2024 e 2028, aponta relatório do IDC. Neste ano, a expectativa é que o valor investido seja de US$ 805 bilhões.

“A nuvem já domina as despesas das empresas com infraestrutura, plataforma e aplicações. No longo prazo, este modelo se mostra bem posicionado para continuar a atender as necessidades de inovação de grandes corporações”, diz em comunicado Eileen Smith, VP de dados e analytics do IDC.

O IDC pesquisou 28 setores, e os três maiores – bancário, software e varejo – devem representar U$190 bilhões do total projetado de US$ 805 bilhões para este ano. E a inteligência artificial deve ser o grande motor de crescimento dos investimentos em cloud, aponta o instituto.

Entre os serviços de nuvem, aplicações de SaaS devem responder por 40% dos investimentos neste ano, seguidas das aplicações de IaaS e PaaS (20% cada).