Investimento Direto no País soma US$ 5,380 bi em maio, revela BC

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 5,380 bilhões em maio, informou nesta segunda-feira, 26, o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 3,969 bilhões.

Em abril de 2023, entraram US$ 3,312 bilhões em IDP.

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, de US$ 7,000 bilhões, com intervalo de US$ 5,700 bilhões a US$ 9,100 bilhões.

Acumulados

No ano até maio, o fluxo de IDP ficou em US$ 29,693 bilhões.

Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 83,369 bilhões, o que representa 4,21% do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 75 bilhões. A projeção pode ser atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) deste mês.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 816 milhões em maio, informou o Banco Central. Em igual mês de 2022, o resultado havia sido negativo em US$ 3,053 bilhões.

Já o investimento líquido em fundos de investimentos no Brasil ficou negativo em US$ 951 milhões em maio. No mesmo mês do ano anterior, ele havia sido positivo em US$ 267 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou negativo em US$ 2,228 bilhões em maio. No mesmo mês de 2022, havia ficado negativo em US$ 702 milhões.

No acumulado de 2023, o investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 162 milhões, enquanto a saída líquida em fundos de investimento foi de US$ 1,616 bilhão. Em títulos de renda fixa negociados no País, o saldo foi positivo em US$ 1,604 bilhão no ano até maio.

Taxa de rolagem

O Banco Central informou ainda que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 97% em maio. Esse patamar significa que houve captação de valor em quantidade quase suficiente para rolar compromissos das empresas no período. O resultado ficou acima do verificado em maio de 2022, quando a taxa havia sido de 88%.

De acordo com os números apresentados nesta segunda-feira pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 52% em maio. Em igual mês do ano passado, havia sido de 100%. Já os empréstimos diretos atingiram 105% no quinto mês do ano, ante 87% de maio de 2022.

No ano até maio, a taxa de rolagem total ficou em 80%. Os títulos de longo prazo tiveram taxa de 65% e os empréstimos diretos, de 82% no período.

