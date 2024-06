Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 3,023 bilhões em maio, afirma BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 9:13 Para compartilhar:

A entrada de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 3,023 bilhões em maio, informou o Banco Central (BC). Em maio de 2023, o montante havia sido de US$ 4,355 bilhões. Em abril deste ano, o fluxo de IDP foi positivo em US$ 3,867 bilhões.

O resultado do mês ficou abaixo do piso das estimativas de ingresso da pesquisa Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de US$ 4,0 bilhões a US$ 6,0 bilhões. A mediana da pesquisa indicava entrada líquida de US$ 5,0 bilhões em IDP.

A entrada de IDP soma US$ 30,234 bilhões em 2024, até maio. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 60,005 bilhões, o equivalente a 2,95% do Produto Interno Bruto (PIB).

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 3,981 bilhões em maio, informou o Banco Central. Em maio de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,726 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 1,288 bilhão em maio, contra US$ 1,355 bilhão em igual mês do ano passado.

No acumulado de 2024, até maio, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 16,869 bilhões. As despesas com juros somam US$ 10,533 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 714 milhões em maio, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em maio de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 634 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado pelas despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,237 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 523 milhões.

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 2,571 bilhões no acumulado do ano até maio. No mesmo período de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 7,624 bilhões.