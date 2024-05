Investimento da Stellantis em MG viabilizará novos híbridos flex

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

BETIM, 20 MAI (ANSA) – O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Capellano, anunciou nesta segunda-feira (20) R$ 14 bilhões em investimentos no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais. Os recursos fazem parte do maior plano de investimentos da história na indústria automotiva sul-americana, de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030.

“É um investimento importantíssimo, que desenvolve a arrecadação do estado e gera empregos. Produzir veículos mais verdes é uma tendência mundial”, celebrou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, presente na cerimônia oficial.

“O Polo tem uma trajetória marcada pelo sucesso, produzindo modelos que lideram os seus segmentos no Brasil. Vamos dar sequência ao legado desta fábrica, direcionando o valor para renovar nossa linha de produtos, desenvolver novas tecnologias e gerar novos empregos”, disse Cappellano. Outros R$ 13 bilhões serão destinados ao polo automotivo de Goiana, em Pernambuco.

No encontro, Capellano também confirmou um aporte de R$ 454 milhões, ainda em 2024, para a expansão da linha de motores para os futuros lançamentos da Stellantis na região. Entre eles estarão os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, que associam eletrificação com motorização flex e a etanol. Os primeiros veículos com a novidade chegarão ao mercado no segundo semestre deste ano. (ANSA).