Investimento com Temasek cria empresa focada em agricultura vertical, diz Bayer

Nova York, 12 – A Bayer AG informou nesta quarta-feira, 12, que o braço de investimento da companhia, Leaps by Bayer, fez um aporte conjunto com a Temasek Holdings, sediada em Cingapura, para formar uma empresa focada na agricultura vertical. As “fazendas verticais” são plantios, principalmente em ambientes urbanos, considerados sustentáveis.

O conglomerado farmacêutico e químico alemão afirmou que o novo empreendimento, denominado “Unfold”, terá como foco a inovação de variedades vegetais para melhorar a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade da agricultura vertical.

A empresa será liderada pelo presidente executivo John Purcell – atualmente chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de Vegetais na Bayer Crop Science – e com sede na área de Davis, Califórnia.

As operações comerciais, de pesquisa e desenvolvimento ficarão na Califórnia e em Cingapura.

A Bayer disse que a empresa “levantou US$ 30 milhões para financiamento inicial”.

