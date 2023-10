Microsoft avança na disputa dos grandes players de nuvem, aponta Sinergy

André Cardozo 30/10/2023 - 11:10 Para compartilhar:

O investimento de empresas em infraestrutura de nuvem chegou a US$ 68 bilhões no terceiro trimestre deste ano, aponta a consultoria Sinergy. O valor representa um aumento de US$ 10,5 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado. A Sinergy observa que este é o quinto trimestre consecutivo no qual os investimentos cresceram em mais de US$ 10 bilhões na janela de 12 meses.

“O atual cenário politico-econômico prejudicou o crescimento do setor de cloud, mas há sinais claros de que tecnologias de Inteligência Artificial generativa estão ajudando o setor a manter taxas de crescimento saudáveis”, disse a consultoria.

Entre os grandes players do setor, a Sinergy observa que a Microsoft é que teve o melhor desempenho recente, crescendo dois pontos percentuais em relação ao ano passado. Enquanto isso, a líder de mercado AWS (Amazon Web Services) manteve seu patamar acima de 30% de market share. Somados, os líderes AWS, Microsoft e Google Cloud têm 66% do mercado, aponta a consultoria.

Para o futuro, a Sinergy aposta no crescimento contínuo do mercado. “Impulsionadas por Inteligência Artificial, muitas empresas já passaram pela fase de cortar custos e apertar o cinto. A IA vai impulsionar a necessidade por serviços de nuvem. O mercado chinês também está retomando os índices de crescimento esperados, após um longo período de operações de nuvem limitadas”, observa a consultoria.

