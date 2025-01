Investigados pelo 8 de Janeiro planejam ato

A Associação dos familiares e vítimas do 8 de janeiro usou as redes sociais para informar que organiza para esta quarta-feira (8) um ato para lembrar os dois anos do ocorrido e se opor ao que o Palácio do Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal) pretendem fazer.

O grupo informou que deve ser realizada um live de oito horas intitulada “08 de janeiro: 2 anos de farsa”, que conta com os temas:

Atualização do número de julgamentos. Segundo levantamento da própria associação,hoje há: Ações penais abertas: 1.552, 371 condenações, 527 ANPPs (Acordos de Não Persecução Penal), quatro absolvições, 1.093 ações por crimes simples (incitação ao crime ou associação criminosa), 147 ações julgadas; 459 ações por crimes graves, 228 julgadas, quatro absolvidos; 78 presos provisórios e 70 definitivos;

Nulidades e irregularidades nos processos de 8/1;

Casos concretos mais sensíveis, como de presos doentes e que morreram;

Reflexos do 8/1 nos Estados Unidos;

Missões e denúncias internacionais. O andamento das denúncias internacionais feitas na Organização dos Estados Americanos;

A situação dos refugiados na Argentina e em outros países; Sofrimento físico e psicológico das famílias das vítimas do 8/1;

Projeto de lei de anistia às vítimas do 8/1. Debate com parlamentares. Confirmaram presença os senadores: Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) e os deputados Marcel Van Hatten (Novo-RS), Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanatta (PL-SC) e Rodrigo Valadares (União-SE).

Na publicação, a associação afirmou que um grupo composto por jornalistas, juristas e parlamentares pretendem debater o ocorrido e rebater “as narrativas que têm incriminado inocentes e destruído vidas”.

Isso é em contraponto ao evento marcado pelo governo Lula, no Palácio do Planalto, que será divido em duas partes: a entrega oficial das obras de arte alvos de vandalismo, e uma cerimônia com a presença de autoridades.