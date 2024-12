Investigadores fazem buscas em várias casas da Romênia por possível interferência eleitoral

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2024 - 9:31 Para compartilhar:

Investigadores do Ministério Público e da polícia da Romênia executaram operações de busca neste sábado (7) em várias casas por suspeita de interferência russa a favor do candidato de extrema direita, situação que levou o Tribunal Constitucional a suspender o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (8).

“Três casas na cidade de Brasov”, no centro do país, são alvos de buscas no caso vinculado a crimes de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e falsificação de computadores”, informou o MP em um comunicado.

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional da Romênia anulou o segundo turno da eleição presidencial devido à suspeita de interferência russa.

No primeiro turno, em 24 de novembro, o candidato de extrema direita e pró-Rússia Calin Georgescu, crítico da Otan e que questiona a ajuda à vizinha Ucrânia para a guerra contra a Rússia, surpreendeu ao ficar em primeiro lugar.

As autoridades suspeitam de violações de uma lei que proíbe organizações e símbolos fascistas, racistas e xenófobos.

A operação visa em particular uma pessoa “possivelmente envolvida no financiamento ilegal da campanha eleitoral de um candidato à presidência”, indicou o Ministério Público, sem mencionar Calin Georgescu.

A investigação foi aberta no início da semana, depois que documentos de inteligência que perderam o sigilo corroboram as acusações sobre o papel do TikTok na campanha, com a Rússia no alvo.

Os documentos mencionam uma conta do TikTok cujo usuário Bogdan Peshir fez pagamentos de 381.000 dólares (361.000 euros, 2,3 milhões de reais) entre 24 de outubro e 24 de novembro a internautas que ajudaram a promover o candidato.

No segundo turno que aconteceria no domingo, Georgescu, ex-funcionário de alto escalão do governo, 62 anos, enfrentaria a prefeita de centro-direita de uma pequena cidade, Elena Lasconi, de 52 anos.

Georgescu, que já elogiou o presidente russo, Vladimir Putin, agora evita as perguntas sobre suas possíveis opiniões pró-Moscou.

Crítico da UE e da Otan, ele afirma que não cogita a saída de nenhuma das duas organizações, mas que deseja colocar a Romênia no “mapa mundial”.

