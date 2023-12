Investigado pela polícia, Cariani é bolsonarista e perdeu seguidores após anunciar live com ex-presidente

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 12/12/2023 - 15:29 Para compartilhar:

O empresário e influenciador fitness Renato Cariani, 47, que nesta terça-feira, 12, se tornou alvo da operação Hinsberg e deflagrada em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal que tem na mira uma suposta organização criminosa – que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack, é um grande conhecido da mídia e do meio político.

+Psicólogo explica abuso patrimonial sofrido por Susana Werner: ‘Vertente de uma relação tóxica’

+‘São críticas que faço há anos’, se defende Leão Lobo após ser detonado por dizer que Xuxa não tem talento

A ofensiva cumpre 18 ordens de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O inquérito apura supostos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico, e lavagem de dinheiro.

Na manhã de hoje, a PF vasculhou a casa do influenciador, assim como a empresa da qual ele é sócio. A defesa de Cariani não foi localizada pela reportagem.

Relação com Bolsonaro

Em agosto de 2022, Renato Cariani, que sempre foi bolsonarista declarado, revelou que perdeu cerca de 25 mil seguidores nas redes sociais depois de anunciar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iria participar do “Ironberg Podcast”, atração voltada a atletas de fisiculturismo.

Em entrevista ao jornalista Weudson Ribeiro, do portal UOl, Cariani disse que a polarização política foi o que provocou a perda de seguidores: “As eleições viraram algo como torcida de time de futebol. Se William Bonner entrevista o candidato, está tudo bem. Mas nós, como especialistas da área da saúde e da nutrição, não podemos ter a oportunidade de conversar com o presidente da República? Queremos questioná-lo se ele realmente reconhece o valor da academia”, afirmou na ocasião.

“O atual presidente enxerga, admira e acompanha o trabalho que nós realizamos na mudança de hábito de vida das pessoas, na forma como a gente impacta diretamente na vida das pessoas, na mudança de estilo de vida, da recomposição corporal, na transformação de vida das pessoas. Não estamos falando de fisiculturismo, estamos falando sobre mudança de vida”, explicou.

Sucesso nas redes sociais

No Instagram, Renato Cariani tem mais de 7,3 milhões de seguidores. Na rede social, ele se apresenta como professor de Química e Educação Física. Também como atleta profissional, empresário, youtuber e fisiculturista.

Já em seu canal no Youtube, onde reúne mais de 6,3 milhões de inscritos, o influenciador fitness costuma abordar temas ligados à saúde, alimentação saudável e boa forma do corpo. “Seja disciplinado com o seu corpo, assim como é disciplinado com seu trabalho e compromissos, isso fará de você uma pessoa ainda mais poderosa, produtiva e vencedora”, diz ele em um dos vídeos.

Renato Cariani é conhecido por atrair famosos como apresentadores de TV, cantores e influenciadores que procuram para perder peso. Entre eles estão nomes como MC Daniel, Alok, Danilo Gentili, Felipe Franco, Lucas Lucco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias