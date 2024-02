Investigada após posar com cordão de chefe do tráfico, Deolane já teve seu nome envolvido com o PCC

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 15/02/2024 - 13:45 Para compartilhar:

A influenciadora Deolane Bezerra, 36, está envolvida em uma polêmica. Após postar nas redes sociais fotos em que aparece usando um cordão de ouro de Thiago da Silva Folly, o TH, chefe do tráfico do Complexo da Maré, no “Baile da Disney”, no Rio de Janeiro, a loira passou a ser investigada pela polícia.

Rodrigo Coelho, delegado titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), explicou ao portal G1 que o objetivo é investigar se Deolane e sua irmã, Dayanne Bezerra, foram pagas para fazer “presença VIP” no evento, além de determinar qual seria a natureza da relação das duas com TH.

Por meio dos Stories do Instagram, a famosa se defendeu das acusações de envolvimento com o tráfico: “Fui no Complexo da Maré ontem, estava no Baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real, bebi que ‘só o cacete’, saí dez horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Colocaram o cordão em mim, tiraram, e ‘poucas'”, explicou.

“Eu sou isso, eu vim da favela e eu vou continuar indo. Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas, e eu vou mesmo. Sou artista, meu amor. Tem que aceitar, entendeu? Me deixa viver, vão cuidar da vida de vocês”, completou.

A nossa reportagem procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para confirmar a informação da investigação, que esclareceu: “A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) registrou as informações em um inquérito, que já apura o tráfico de drogas no Complexo da Maré, após obter as fotos e outras imagens da mulher. Os agentes analisam o conteúdo, e ela será ouvida na especializada. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.”

Deolane já teve seu nome envolvido com o PCC

Em meio de 2022, Deolane Bezerra, que mesmo fazendo um grande sucesso como influenciadora digital, cantora e DJ, faz questão de não abandonar sua carreira de advogada criminalista. Em entrevista ao UOL, a viúva de MC Kevin respondeu algumas polêmicas de que advoga para bandidos.

“O advogado criminalista sofre inúmeros preconceitos. O médico, quando opera bandido, não pergunta a ele se é um bandido. O engenheiro, quando constrói uma casa, não pergunta a profissão. Do mesmo jeito é o advogado criminalista. Ele não defende o bandido ou a pessoa, defende a lei. Nós defendemos a lei”, explicou Deolane. Ao ser questionada sobre advogar para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), ela negou negou, mas afirmou que gosta de trabalhar para os ‘grandes’. “Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita. Atendo uma pessoa que supostamente pertence a uma organização”, finalizou.

