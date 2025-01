Investigação sobre bolo envenenado mostra plano de nora para matar a sogra

O arsênio, que causou a morte por envenenamento, foi comprado por Deise pela internet. Na nota fiscal, é possível ver o nome dela no campo do destinatário e a data do pedido, que foi feito dias antes da morte do sogro, em setembro.

Na época, segundo a investigação, o arsênio foi colocado no leite em pó que foi ingerido com café pelos sogros. Agora, o veneno foi misturado à farinha usada para fazer o bolo. No entanto, a polícia ainda não descobriu como a farinha adulterada foi parar da despensa de Zeli.