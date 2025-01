Investigação sobre acidente aéreo nos EUA pode durar 1 ano

WASHINGTON, 31 JAN (ANSA) – A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos vetou nesta sexta-feira (31) a presença de helicópteros no espaço aéreo do Aeroporto Ronald Reagan, em Washington, por tempo indeterminado, enquanto as investigações sobre o acidente aéreo que matou 67 pessoas na capital americana ainda devem levar tempo.

Em entrevista à ABC, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) declarou que, apesar de a recuperação das duas caixas-pretas do avião que se chocou com um helicóptero militar ser “um bom início para começar a encaixar o quebra-cabeças”, o inquérito sobre a tragédia pode durar “um ano ou mais”.

Os equipamentos resgatados registram as conversas na cabine de pilotos e todos os dados do voo e agora serão analisados pelo NTSB, encarregado de apurar as causas do pior desastre aéreo nos Estados Unidos em mais de 20 anos. A expectativa é de que um relatório preliminar seja divulgado dentro de 30 dias.

O acidente matou 67 pessoas, sendo 64 no avião e três no helicóptero, mas cerca de 20 corpos ainda continuam desaparecidos.

Um dos elementos que emergem da tragédia é que os pilotos do helicóptero do Exército usavam óculos para visão noturna, que podem prejudicar a visibilidade na presença de luzes. O acidente ocorreu de noite, mas em uma zona de intenso tráfego aéreo e de alta luminosidade.

Os investigadores também vão apurar se o controle de voo poderia ter evitado a tragédia, como indicou o presidente Donald Trump. Apenas 24 horas antes, um avião de passageiros da Republic Airways teve de desviar de última hora de um helicóptero enquanto se preparava para pousar no Ronald Reagan.

(ANSA).