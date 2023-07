Investigação revela casa de família de Prighozin na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A Fundação Anticorrupção (FBK), do opositor do governo russo Alexei Navalny, descobriu uma casa de campo de alto padrão na Itália de propriedade da família do comandante do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Segundo a investigação, o imóvel tem dois andares, 400 metros quadrados, 16 hectares de jardins e é avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões na cotação atual).

A casa, batizada de “Villa Arina”, fica em Forte dei Marmi, em Versilia, no litoral da região da Toscana.

Os investigadores da FBK também estimaram, com base em dados públicos, que o patrimônio da família Prigozhin chegue a US$ 20 bilhões (R$ 97,3 bilhões).

Eles ainda apuraram que o comprador da casa, em 2017, foi Sergey Inkina, um empresário de restaurantes cuja filha, Ekaterina Inkina, é casada com um ex-cozinheiro do presidente russo, Vladimir Putin.

Sergey Inkina teria tido envolvimento em negócios de Prighozin antes de vir à tona a participação do grupo Wagner na invasão russa à Ucrânia.

Oligarcas russos como Roman Abramovich e Oleg Deripaska, além do vice-primeiro-ministro russo, Alexander Khloponin, também têm imóveis de alto padrão na mesma região.

A prefeitura de Forte dei Marmi foi procurada para comentar o assunto, mas informou que soube da notícia pela imprensa e disse não ter outras informações sobre o imóvel. (ANSA).

