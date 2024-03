Investigação do assassinato de Marielle Franco chega ao STF e indica envolvimento de autoridade com foro privilegiado, diz TV

Bruno Pavani Bruno Pavan - https://istoe.com.br/author/bruno/ 14/03/2024 - 19:57 Para compartilhar:

Na data em que se completam seis anos do assassinato da ex-vereador Marielle Franco, a investigação de sua morte chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Isso indica que um dos investigados no crime tem foro privilegiado. As informações são da TV Globo.

Autoridades com foro privilegiado, como presidente, vice-presidente, ministros, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores, só podem ser investigadas pelo STF, instância máxima da justiça brasileira.

A apuração segue em segredo de justiça.

Quem está preso pelo crime?

Depois de seis anos de investigação, estão presos: Ronie Lessa, Élcio de Queiroz, Maxwell Simões Corrêa e Edilson Barbosa dos Santos.

Segundo as investigações, Lessa e Queiroz teriam executado o crime. Já Simões participou do planejamento do crime e Santos era o dono do ferro velho onde o carro que foi utilizado no crime foi desmontado.

