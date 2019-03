Investigação de morte de Marielle continua para apurar possível mando

O Ministério Público do Rio informou que investiga possíveis responsáveis por ordenar os assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes para apurar possível mando do crime. Nesta terça-feira, 12, dois suspeitos pela execução foram presos.

De acordo com a promotora Letícia Emile Petriz, o crime foi “muito bem planejado” de forma a dificultar as investigações e os processos judiciais. “Diversas técnicas novas foram empregadas, técnicas que não podemos revelar”, disse a promotora. “A investigação não se finaliza neste momento, prossegue em uma segunda etapa, os autos foram desmembrados, continuaremos as investigações no intuito de apurar possível mando”, reforçou a investigadora.