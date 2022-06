Investigação de desaparecidos na Amazônia está bastante avançada, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, 11, que a investigação sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips está “bastante avançada”. “Sobre os dois desaparecidos, está bastante avançada a investigação. Muitos indícios que talvez conduzam ao que aconteceu com cidadãos do Reino Unido e do Brasil”, declarou em Orlando, após deixar seu hotel.

De acordo com o presidente, seu desejo é que a investigação traga novidades “para ontem”. “Mas a velocidade quem dá não sou eu”, disse Bolsonaro.





Bruno Pereira e Dom Phillips estão desaparecidos há seis dias. A Polícia Federal encontrou “material orgânico aparentemente humano” perto do Rio Itaquaí.

As famílias dos dois foram chamadas para oferecer amostras genéticas para comparação.