Investigação aponta causa de acidente de ônibus em Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VENEZA, 21 JUN (ANSA) – A fase final de análise das evidências sobre a queda de um ônibus em um viaduto de Mestre, em Veneza, em outubro passado, que deixou 21 mortos, apontou que o acidente foi provocado devido à quebra da barra de direção.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (21) pelo promotor-chefe de Veneza, Bruno Cherchi, que anunciou o encerramento da perícia e da transmissão dos documentos às partes e seus consultores para as consequentes deduções técnicas.

O relatório do Ministério Público afirma que a idade e a falta de manutenção dos guarda-corpos do viaduto fizeram com que eles não aguentassem o impacto quando o ônibus os atingiu.

“É preciso estabelecer o nexo de causalidade entre a falha da direção e o estado das barreiras”, afirmou Cherchi.

Neste momento, três autoridades da Câmara Municipal de Veneza e o CEO da La Linea, empresa que operava o ônibus, estão sob investigação em relação ao desastre.

As imagens dos últimos momentos de vida dos passageiros do ônibus também foram documentadas por uma câmera a bordo e adquiridas pelo Ministério Público no âmbito da investigação.

Cherchi apelou ao “bom senso” e pediu para as partes que receberão a gravação para não publicarem ou divulgarem, tendo em vista que “as imagens são grosseiras, há menores e pessoas que morrem” e “não é de nenhuma utilidade para a opinião pública”.

Já em relação ao motorista, o promotor explicou que uma autópsia e outras investigações forenses do coração de Alberto Rizzo, que também morreu no acidente, descartaram que o homem de 40 anos pudesse ter ficado doente antes do acidente.

Além disso, após a recolha de dados do celular e das imagens das câmaras, verifica-se que o condutor recebeu e-mails e mensagens durante o trajeto, mas não utilizou o telefone. O exame mostrou ainda que Rizzotto morreu após graves ferimentos na cabeça sofridos quando o ônibus caiu do viaduto.

“As câmeras com suas filmagens nada acrescentam ao que também se sabe através de outras reportagens e testemunhos. Na verdade, as imagens documentam que o ônibus trafegava normalmente no viaduto, quando começou a derrapar para a direita – hoje soube-se que foi por falha em uma junta de direção – batendo diversas vezes e espalhando pedaços nas barreiras”, concluiu Cherchi.

O ônibus caiu de uma ponte em Mestre, perto de Veneza, no dia 3 de outubro de 2023 e provocou a morte de 21 pessoas, incluindo duas crianças e o motorista. A tragédia foi descrita como uma “cena apocalíptica” pelo prefeito da cidade, Luigi Brugnaro.

(ANSA).